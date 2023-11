Stand: 10.11.2023 15:48 Uhr Hannover: Laster prallt auf A7 in Brückenpfeiler

Ein Lasterfahrer ist bei einem Unfall auf der A7 bei Hannover schwer verletzt worden. Der 43-Jährige sei am frühen Freitagmorgen mit seinem Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte der Lkw erst in die Leitplanke und anschließend gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste den Angaben zufolge von der Feuerwehr aus dem Laster befreit werden. Die A7 war während der Aufräumarbeiten an der Anschlussstelle Hannover-Anderten in Richtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 115.000 Euro.

