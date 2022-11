Stand: 22.11.2022 16:53 Uhr Hannover: Landessynode berät über Solaranlagen

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover berät über Solaranlagen auf kirchlichen Gebäuden. Das Thema Klimaschutz wird ein Schwerpunkt bei der Synode sein, die am Dienstag begonnen hat. Auch ein Projekt zur Förderung von kirchlichen Influencern in sozialen Medien steht auf dem Programm des Kirchenparlaments, heißt es von der Landeskirche. Am Mittwoch wird sich die Synode mit dem Haushalt für die nächsten beiden Jahre sowie dem Bericht von Landesbischof Ralf Meister befassen. Als Gast erwartet die Landeskirche am Donnerstag die Präsidentin der Hilfsorganisation Brot für die Welt, Dagmar Pruin.

