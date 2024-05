Stand: 13.05.2024 08:30 Uhr Hannover: Landesbischof Meister kritisiert ESC-Proteste

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat sich zu den propalästinensischen Protesten gegen Israel beim Eurovision Song Contest geäußert. Er kritisierte, dass die teilnehmende Sängerin Eden Golan aus Israel ausgebuht und angefeindet worden war. Das Motto des Wettbewerbs "United by Music" - vereint in der Musik - sei immer wieder gefährdet gewesen. Das sagte der evangelische Bischof am Sonntag in einem Gottesdienst in der Marktkirche Hannover anlässlich des in der Landeshauptstadt stattfindenden Internationalen Kinder- und Jugendchor-Festivals. Meister kritisierte zugleich beide Seiten des Gaza-Kriegs.

Weitere Informationen Proteste und angespannte Sicherheitslage beim ESC in Malmö Trotz vieler Proteste hatte es Israel ins Finale geschafft. Der ESC in Malmö war geprägt von politischen Botschaften und Demonstrationen. (12.05.2024) mehr

