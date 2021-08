Stand: 01.08.2021 09:26 Uhr Hannover-Lahe: 800 Quadratmeter Sperrmüll in Flammen

Am Sonnabendnachmittag hat es auf einer Mülldeponie in Hannover-Lahe gebrannt. Eine Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr gegen 14.45 Uhr. Auf dem Gelände hatte ein Sperrmüllhaufen auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern Feuer gefangen, die Flammen waren auf einen Greifbagger übergegangen. Noch auf der Anfahrt forderte der Einsatzleiter aufgrund der Rauchentwicklung weitere Kräfte, darunter mehrere Tanklöschfahrzeuge, an, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Retter zogen den Sperrmüll mit einem Greifbagger des Betriebes sowie einem Radlader auseinander. Um 17.45 Uhr war der Brand gelöscht. Um 20 Uhr kontrollierte die Feuerwehr den Bereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. An dem Bagger entstand laut Feuerwehr erheblicher Schaden in nicht genannter Höhe.

