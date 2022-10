Stand: 25.10.2022 07:57 Uhr Hannover: Lagerhalle mit abgeschleppten Autos brennt

Auf dem Gelände eines Abschleppdienstes in Hannover-Misburg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben steht eine Lagerhalle in Flammen. Darin sollen sich etliche abschleppte Autos befinden. Das Gebiet um die Einsatzstelle ist weiträumig abgesperrt. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

