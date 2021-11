Hannover: Kulturschaffende protestieren gegen Kürzungen Stand: 10.11.2021 15:54 Uhr Kulturschaffende aus ganz Niedersachsen haben am Mittwoch in Hannover gegen die Politik der Landesregierung demonstriert. Das Aktionsbündnis "#RetteDeinTheater" befürchtet Kürzungen in Millionenhöhe.

Tausende Beschäftigte, teils mit Masken und Kostümen aus dem Theaterfundus bekleidet, zogen am Vormittag in einem bunten Protestzug von der Oper durch die Innenstadt bis zum Landtag. Auf Plakaten und Spruchbändern standen Slogans wie "Ohne Knete kein Goethe", "Ohne Groschen keine Dreigroschenoper" und "Von Applaus kann man nicht leben".

Dutzende Theater betroffen

Den Theatern in Niedersachsen stünden laut aktuellem Haushaltsentwurf des Landes für 2022/23 Streichungen in Millionenhöhe bevor, kritisierte das Aktionsbündnis, dem die Gewerkschaft ver.di, die Deutsche Orchestervereinigung, die Gewerkschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger und die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer angehören. Betroffen seien neben dem Staatstheater in Hannover auch die Theater und Orchester in kommunaler Trägerschaft in Celle, Göttingen, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück und Wilhelmshaven sowie die freien Theater und Spielstätten, hieß es.

"Irreparable Schäden" für die Theater

Der Haushaltsentwurf sehe zudem vor, dass die anstehenden Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes vom Land Niedersachsen nicht übernommen würden, bemängelte das Bündnis. Und die seit 2021 bestehende Spielstättenförderung für die freien Theater solle nicht verstetigt werden. Damit nehme die Landesregierung "irreparable Schäden" in Kauf und bringe die durch die Corona-Pandemie schwer belasteten Kulturinstitutionen in eine noch stärkere finanzielle Schieflage.

