Stand: 10.11.2021 08:20 Uhr Hannover: Kulturschaffende protestieren gegen Kürzungen

Hunderte Kulturschaffende wollen am Mittag gegen Sparpläne der Landesregierung protestieren. Die Demonstranten wollen vom Opernplatz bis zum Landtag in Hannover ziehen. Sie kritisieren den Plan, dass das anstehende Tarif-Plus im Öffentlichen Dienst nicht für das Staatstheater Hannover und kommunale Bühnen übernommen werden soll. Der Entwurf des Niedersächsischen Finanzministeriums sehe für die kommenden Jahre Einbußen in Millionenhöhe für das Staatstheater Hannover vor, so die Veranstalter.

Weitere Informationen Staatstheater Hannover rechnen mit Millionen-Fehlbetrag Die Häuser rechnen mit einer akuten Bedrohung für die Theater- und Orchesterlandschaft der Stadt. (08.10.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2021 | 08:30 Uhr