Stand: 15.10.2024 08:45 Uhr Kriminalität hinter der Ladentür? Großkontrolle in Hannover

Die Polizei hat am Wochenende dutzende Gewerbebetriebe im Raum Hannover kontrolliert, teilte ein Sprecher mit. Ziel war es, kriminelle Strukturen aufzudecken und die Sicherheit in der Innenstadt zu erhöhen. Dabei wurden den Angaben zufolge mehr als 300 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz. Im Fokus standen außerdem arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Missstände. Kontrolliert wurden unter anderem Restaurants, Shisha-Bars, Autohäuser und Lieferdienste, so die Polizei. Bei nur sechs von 51 überprüften Gewerbebetrieben stellten die Beamten keine Verstöße fest. Ziel der groß angelegten Kontrollen war laut Polizei auch, mögliche Rückzugsorte von Straftätern aufzudecken.

