Hannover: Klitschko spricht heute in Ratssitzung Stand: 31.03.2022 06:54 Uhr Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, eingeladen, in der heutigen Ratssitzung zu sprechen. Die Rede wird live ab 15.30 Uhr übertragen.

Klitschko wird laut Mitteilung der Stadt Hannover zu Beginn der Sitzung aus Kiew per Video zugeschaltet und wendet sich in seiner Ansprache an die Mitglieder des Rates der Landeshauptstadt. "Als Bürgermeister erlebt Vitali Klitschko in Kiew das schlimmste, was einer Stadt passieren kann: Bombenhagel, Tod und Zerstörung. Vitali Klitschko kämpft für die Freiheit der Ukraine und die Sicherheit der Kiewer Bevölkerung. Ich freue mich, dass er die Gelegenheit hat, zu den Hannoveranerinnen und Hannoveranern zu sprechen", sagte Hannovers Oberbürgermeister Onay.

Die Rede von Klitschko und die anschließenden Aussprache wird live auf dem YouTube-Kanal der Landeshauptstadt Hannover übertragen. Den entsprechenden Link finden Sie hier:

Gute Erinnerungen an Hannover

Vitali Klitschko kennt Hannover aus seiner Sportlerkarriere: Im November 2000 holte er in Hannover den Titel des Schwergewichtseuropameisters der EBU. Am 6. März 2003 hat er sich gemeinsam mit seinem Bruder, Wladimir Klitschko, in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2022 | 17:00 Uhr