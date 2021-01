Stand: 22.01.2021 09:02 Uhr Hannover: Klimaschützer demonstrieren mit Schlitten

Klimaschützer der Bewegung "Fridays for Future" demonstrieren am Nachmittag in der Innenstadt von Hannover. Mit Schlitten wollen die Aktivisten auf den Klimawandel aufmerksam machen. Der fehlende Schnee stehe dafür, dass das Klima sich weiter erwärme, heißt es von den Organisatoren. Demnach sei der November 2020 der wärmste November gewesen, seitdem Wetterdaten aufgezeichnet werden. Auch in Peine wollen Klimaschützer heute protestieren.

Weitere Informationen Hannover: Aktivisten ketten sich vor Umweltministerium an Derweil demonstrierten Hunderte Mitglieder von "Fridays for Future" im Land überwiegend friedlich für Klimaschutz. (15.12.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.01.2021 | 15:00 Uhr