Hannover: Klima-Aktivisten kleben sich erneut auf Straße fest Stand: 20.02.2023 14:57 Uhr Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Montag einen Kreisverkehr an der B6 in Hannover blockiert. Zuletzt gab es mehrere Aktionen der Aktivisten in der Landeshauptstadt - auch beim Karneval.

Sieben Protestierende stellten sich auf die Fahrbahnen des Deisterkreisels, fünf von ihnen klebten zudem ihre Hände auf den Asphalt, wie die Polizei mitteilte. Mithilfe von Öl löste die Polizei den Klebstoff und trug die Klima-Aktivisten von der Straße. Auf der B6, dem Westschnellweg, staute sich der Verkehr stadteinwärts zwischen Schwanenburg und Deisterplatz. Wegen der Verkehrsbehinderungen musste ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn einen Umweg nehmen. Der Zustand des Patienten im Rettungswagen verschlechterte sich dadurch nicht, hieß es von der Regionalleitstelle.

"Letzte Generation" blockiert mehrfach Straßen in Hannover

Mitglieder der "Letzten Generation" hatten in den vergangenen Wochen mehrfach Straßen in Hannover blockiert - auch am Deisterkreisel. Zuletzt wollten sie am Samstag den Karnevalsumzug stören, was allerdings nicht gelang - die Polizei entdeckte die Protestler frühzeitig. In allen Fällen ermittelt die Polizei jeweils wegen Nötigung. Über den Stand der Ermittlungen konnte der Polizeisprecher am Montagmorgen nichts sagen.

