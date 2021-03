Stand: 18.03.2021 12:02 Uhr Hannover: Kleinkind bei Unfall tödlich verletzt

In Hannover-Bothfeld ist am Donnerstagmorgen ein kleines Kind vor einer Kindertagesstätte von einem Fahrzeug erfasst worden. Laut Polizei verstarb das 18 Monate alte Kind wenig später in einer Klinik. Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen am Unfallort laufen, so ein Polizeisprecher.

