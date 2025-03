Hannover: "Kleines Fest im Großen Garten" 2025 mit neuem Motto Stand: 11.03.2025 10:15 Uhr Vom 8. bis 27. Juli 2025 findet in den Herrenhäuser Gärten in Hannover wieder das "Kleine Fest im Großen Garten" statt. In diesem Jahr steht es unter dem Motto "Es ist angerichtet".

Das "Kleine Fest" bringt erneut Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zusammen. Bei dem Festival präsentieren sie Akrobatik, Clownerie, Jonglage, Straßentheater und mobile Shows, außerdem gibt es Vorstellungen aus den Bereichen Urban Dance, Performance und interaktive Installationen. Jedes Jahr steht das Fest unter einem besonderen Leitgedanken. Beim diesjährigen Motto dreht sich alles um den gedeckten Tisch als Ort der Begegnung. In den Aufführungen wird das Thema "Essen und Begegnung" immer wieder aufgegriffen.

"Kleines Fest im Großen Garten": Hier gibt es Tickets

Der Ticketverkauf beginnt am 15. März um 10 Uhr. Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Verkauf in zwei Phasen unterteilt: Am 15. und 29. März werden jeweils Kontingente freigeschaltet, Karten können auch online erworben werden. Kinder haben nun bis zum Alter von zwölf Jahren freien Eintritt. In den vergangen Jahren wurde der freie Eintritt für Kinder über die Körpergröße geregelt - durch die neue Regelung soll das Fest nun noch familienfreundlicher werden.

