Hannover: Klärwerk produziert seine Energie selbst

Das Klärwerk in Hannover-Herrenhausen kann die Energie für den Betrieb künftig selber produzieren. Dafür hat die Stadtentwässerung heute die neue Energiezentrale in Betrieb genommen. Sie umfasst vier Blockheizkraftwerke sowie einen 4.000 Kubikmeter großen Gasspeicher plus Nebenanlagen. Die Technik kann das Gas reinigen und die Blockheizkraftwerke wandeln es in elektrische Energie um, sagte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Mit der Abwärme können später auch die neuen Faultürme beheizt werden. So werden 85 Prozent des Strombedarfs und 100 Prozent des Wärmebedarf des gesamten Großklärwerkes gedeckt. Dieser erste Bauabschnitt kostete 42 Millionen Euro. Insgesamt investiert die Stadt fast 190 Millionen Euro. Das neue Energiezentrum soll zur Klimaneutralität beitragen.

