Stand: 08.11.2022 09:16 Uhr Hannover: Kinderuni startet wieder in Präsenz

Nach der Corona-Pandemie können sich Kinder von Expertinnen und Experten der fünf hannoverschen Hochschulen wieder in Präsenz kuriose und spannende Fragen aus der Wissenschaft und aus dem Alltag beantworten lassen. Los geht es bei der Kinderuniversität mit der Frage, wie uns Fresszellen aus dem Labor heilen können. Außerdem berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie man Tiere narkotisiert und wie die Musik in den Film kommt. Fünfmal und immer an einem Dienstag jeweils für 45 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden muss man sich nicht.

