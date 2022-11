Hannover: Kinderklinikbetrieb nach Blackout eingeschränkt Stand: 08.11.2022 15:27 Uhr Nach einem Stromausfall im Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover gibt es weiter Einschränkungen in der Patientenversorgung. Ein Feuer in einem Trafohaus hatte Montag für den Stromausfall gesorgt.

Die Polizei Hannover ermittelt weiterhin zur Brandursache, allerdings spreche alles für einen technischen Defekt, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Einige Operationen hat das Krankenhaus für heute dennoch abgesagt. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die Lage bis zum Abend normalisiert.

Sieben Patienten mussten verlegt werden

Das Feuer in dem Trafohaus war am Montag gegen 17 Uhr ausgebrochen und hatte für einen zweistündigen Stromausfall gesorgt. Laut einer Sprecherin der Feuerwehr war auch die Notstromversorgung der Klinik betroffen. Am Abend konnte ein Teil der Klinik wieder regulär mit Strom versorgt werden, andere Bereiche wurden von der Feuerwehr weiter mit mobilen Stromerzeugern und Leitungen versorgt. Für keinen der rund 160 kleinen Patienten habe dabei eine Gefahr bestanden, versicherte ein Sprecher. Bei lebenswichtigen Geräten seien sofort Akkus angesprungen. Sieben Patienten mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden.

Nach Angaben der Feuerwehr waren bis Mitternacht 170 Einsatzkräfte direkt vor Ort im Einsatz, weitere standen in Bereitstellung oder besetzten den Einsatzstab zur rückwärtigen Einsatzunterstützung.

