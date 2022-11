Stand: 07.11.2022 21:39 Uhr Hannover: Kinderklinik nach Stromausfall teils wieder am Netz

Der Brand eines Trafohäuschen hat am Montag einen Stromausfall im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover verursacht. Laut einer Sprecherin der Feuerwehr war auch die Notstromversorgung der Klinik betroffen. Am Abend konnte ein Teil der Klinik wieder regulär mit Strom versorgt werden, andere Bereiche wurden von der Feuerwehr weiter mit mobilen Stromerzeugern und Leitungen versorgt. Ein Patient musste in eine andere Klinik verlegt werden, bei fünf weiteren Kindern und Jugendliche war das zunächst geprüft worden, so die Feuerwehrsprecherin. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand in dem Trafohäuschen außerhalb des Gebäudes kommen konnte, wird noch ermittelt. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

