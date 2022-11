Stand: 07.11.2022 19:36 Uhr Hannover: Kinderklinik auf der Bult nach Trafobrand ohne Strom

Der Brand eines Trafohauses hat am Montagabend einen Stromausfall im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover verursacht. Laut einer Sprecherin der Feuerwehr war auch die Notstromversorgung der Klinik betroffen. Ein Aggregat konnte am Abend wieder zum Laufen gebracht werden, die Feuerwehr versorgte die Stationen zusätzlich mit mobilen Stromerzeugern. Ein Patient musste in eine andere Klinik verlegt werden, bei fünf weiteren Kindern und Jugendliche wurde das geprüft, so die Feuerwehrsprecherin. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Mitarbeiter des Stromversorgers arbeiten daran, den Schaden zu beheben. Die Brandursache ist noch unklar.

