Hannover: Kampfmittel-Experten untersuchen Verdachtspunkte

Kampfmittel-Experten wollen ab Montag am Südschnellweg in Hannover verdächtige Stellen im Boden untersuchen. Nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde hatten Messsonden in dem Bereich an der Hildesheimer Straße angeschlagen. Demnach liegen dort metallische Gegenstände im Boden. Nun soll genauer untersucht werden, um was es sich dabei handelt. Derzeit gibt es zehn Verdachtspunkte. Sie befinden sich auf einer Straße und auf angrenzenden Privat- und Gewerbegrundstücken. Die Arbeiten sollen sieben bis zehn Werktage dauern. Der Südschnellweg soll ausgebaut und die Brücke über die Hildesheimer Straße durch einen Tunnel ersetzt werden.

