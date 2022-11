Stand: 10.11.2022 18:47 Uhr Hannover: Kampfhund beißt Mischlingsrüden tot

In Hannover hat ein Kampfhund einen Mischlingsrüden tot gebissen. Der Vorfall passierte nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag im Georgengarten in der Nordstadt. Demnach hatte der Mischling gerade sein Bein gehoben, als ihn eine männliche Amerikanische Bulldogge anfiel und in den Kopf biss. Der elf Jahre alte Rüde starb bei der Attacke. Es soll etliche Zeugen geben, die Polizei ermittelt gegen den Halter und informierte das Veterinäramt. Das entscheidet, ob der Kampfhund eingeschläfert werden muss. Das Tier soll ohne Maulkorb und nicht angeleint gewesen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2022 | 06:30 Uhr