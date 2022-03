Hannover: Junge Frauen verletzen 16-Jährige lebensgefährlich Stand: 16.03.2022 14:58 Uhr Eine 16-Jährige ist in einem Park in Hannover von drei jungen Frauen durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen die Unbekannten.

Passanten beobachteten am Dienstagabend, wie das Trio die Jugendliche, die auf einer Bank im Vahrenwalder Park saß, bedrängten und danach davonrannten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die von den Zeugen alarmierten Polizisten stellten daraufhin Stichverletzungen bei der 16-Jährigen fest. Die junge Frau wurde daraufhin in eine Klinik gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen ging dem Angriff ein "kurzes Streitgespräch" voraus, so die Polizei weiter. Die Hintergründe seien allerdings unklar.

Polizei sucht mit Beschreibung nach Angreiferinnen

Die Polizei hofft, das Zeugen weitere Hinweise zu den mutmaßlichen Täterinnen geben können. Den Beschreibungen zufolge könnten sie etwa 19 Jahre alt sein. Eine der Angreiferinnen soll demnach blonde Haare haben, die zu einem Zopf gebunden waren. Zudem habe sie ein kariertes Oberteil und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite getragen. Die beiden anderen seien dunkelhaarig und hätten ebenfalls Zöpfe getragen. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Hinweise zur Attacke oder den Täterinnen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

