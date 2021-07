Stand: 08.07.2021 17:34 Uhr Hannover: JVA-Mitarbeitende demonstrieren für mehr Personal

Rund 50 Beschäftigte aus Justizvollzugsanstalten haben am Donnerstag vor dem Landtag in Hannover für mehr Personal in den niedersächsischen Gefängnissen demonstriert. Der Verband Niedersächsischer Strafvollzugsbediensteter beklagt, dass aktuell 200 Stellen fehlen, um der Arbeit im Strafvollzug gerecht werden zu können. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) betonte, sie habe bereits für den kommenden Haushalt weitere Stellen eingefordert. Eine Zahl nannte sie aber nicht. Am Wochenende berät die Landesregierung über den Haushalt 2022/2023.

VIDEO: JVA-Personal: "Eine Kamera ersetzt keinen Kollegen" (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.07.2021 | 12:00 Uhr