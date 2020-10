Hannover: Infa öffnet Sonnabend mit striktem Hygienekonzept Stand: 13.10.2020 12:04 Uhr Zum ersten Mal seit sieben Monaten findet in Hannover wieder eine Messe statt. Die Organisatoren haben für die Infa ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet.

Am Sonnabend fällt der Startschuss für die Verbrauchermesse auf dem Messegelände in Hannover. Klar sei, dass eine Infa 2020 anders aussehen wird, als in den vergangenen Jahren, heißt es auf der Internetseite der Messe. Wie andernorts im öffentlichen Leben gilt auch auf der Infa eine Maskenpflicht. Auch der Ticketverkauf läuft anders als gewohnt.

Registrierung per E-Mail erforderlich

Eintrittskarten können nur für einen bestimmten Tag online gekauft werden, eine Tageskasse gibt es nicht. An besucherstarken Tagen können die Gäste auswählen, ob sie die Messe über Mittag oder am Nachmittag besuchen möchten. In der Zwischenzeit wird das Gelände für die nächste Gruppe vorbereitet, heißt es. Für das Ticket muss sich jeder Besucher mit seiner E-Mail-Adresse registrieren, damit die Gesundheitsbehörden im Falle eines Infektionsgeschehens mögliche Betroffene ermitteln können. Die Organisatoren gehen nach Angaben eines Infa-Sprechers davon aus, dass die E-Mail-Adresse zur Nachverfolgung potenzieller Infektionsgeschehen ausreicht. Adressen oder Telefonnummern der Besucher würden nicht registriert.

500 Aussteller in drei Messehallen

Die Infa ist auf dem Messegelände auf einem im Vergleich zu den Vorjahren etwas kleinerem Gebiet zu finden. Die rund 500 Aussteller kommen in drei Hallen rund um ein Außengelände unter. Das Einhalten der Abstandsregeln werde auf dem Messegelände problemlos möglich sein, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG, Jochen Köckler. Organisiert wird die Infa nicht von der Deutschen Messe AG sondern von der Fachausstellung Heckmann.

Öffnungszeiten und Ticketpreise

von Sonnabend, 17. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 - 18 Uhr, Freitag bis Sonntag: Zeitfenster von 10-14 Uhr und von 15-19 Uhr

Tagesticket: 12 Euro, ermäßigt: 11 Euro

Early Bird Tagesticket: 8 Euro (Kontingent begrenzt)

Ticketverkauf nur online, Registrierung mit eigener E-Mail-Adresse notwendig

begrenztes Ticketkontingent für jeden Tag

Drei weitere Messen für 2020 geplant

Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich das Hygienekonzept bewährt. Später im Jahr sind noch eine Maschinenbaumesse, eine Digitalisierungskonferenz und die Pferd & Jagd geplant. Da seit März keine Messen mehr stattgefunden haben, rechnet die Deutsche Messe AG nach eigenen Angaben für dieses Jahr mit einem Verlust von rund 85 Millionen Euro.

