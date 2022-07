Stand: 25.07.2022 12:24 Uhr Hannover: Heißluftballon löst Flächenbrand aus

Ein Heißluftballon hat Sonntagabend ein Feuer auf einer Wiese in Hannover ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr fing die Ballonhülle beim Aufblasen mit einem Propangasbrenner in Groß Buchholz Feuer. Dabei geriet die ausgetrocknete Wiese ebenfalls in Brand. Die Ballonfahrer reagierten geistesgegenwärtig: sie drehten die Gasflaschen zu und versuchten den Brand mit Feuerlöschern im Keim zu ersticken. Das misslang allerdings. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits eine Fläche von 5.000 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer innerhalb einer Stunde gelöscht. Wie genau die Hülle des Ballons Feuer fangen konnte, war zunächst unklar.

