Hannover: Großbrand in zwei Schul-Sporthallen gelöscht

Stand: 13.05.2022 08:18 Uhr

Ein Brand in einer Schul-Sporthalle in Hannover-Kleefeld hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Erst in der Nacht gelang es den 270 Einsatzkräften, das Feuer zu löschen.