Stand: 14.08.2020 08:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Großbrand auf Recyclinghof

Rund 80 Kubikmeter brennender Plastikmüll hat auf einem Recyclinghof in Hannover einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers war der Brand am Donnerstag gegen 14 Uhr in einer Halle auf dem Gelände im Stadtteil Misburg ausgebrochen. Warum der dort gelagerte Plastikmüll Feuer fing, sei noch unklar. Die knapp 100 Einsatzkräfte konnten den Brand erst nach rund neun Stunden löschen. Sie demontierten Teile der Außenfassaden der Halle. Hohe Temperaturen machten den Rettern zu schaffen. Spezialkräfte der Feuerwehr nahmen Messungen vor, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen. Im Laufe des Tages sollen Brandermittler nach der Ursache des Feuers suchen.

Weitere Informationen 01:13 Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. Video (01:13 min)

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.08.2020 | 06:30 Uhr