Stand: 25.10.2022 09:50 Uhr Hannover: Großbrand auf Gelände von Autoverwerter

Auf dem Gelände eines Autoverwerters in Hannover-Misburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Alarm ging den Angaben zufolge gegen 3.35 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Lagerhalle auf dem Gelände des Unternehmens bereits lichterloh. Da die Löschwasserversorgung vor Ort nicht ausreichte, musste die Feuerwehr Wasser aus dem 1.000 Meter entfernten Stichkanal Misburg zur Einsatzstelle pumpen. Zusätzlich setzte die Feuerwehr Tanklöschfahrzeuge ein. In der Halle waren den Angaben zufolge rund 60 Fahrzeuge, Maschinen und Material gelagert. Es bildete sich eine Rauchwolke, die Richtung Misburg-Nord zog. Schadstoffmessungen ergaben, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestand. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sie noch bis zum Mittag mit den Löscharbeiten beschäftigt ist.

