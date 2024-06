Hannover: Granaten auf Gärtnerei-Gelände werden Dienstag gesprengt Stand: 24.06.2024 16:40 Uhr In Hannover sind auf dem Gelände der Stadtgärtnerei erneut Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Dienstag sollen sie gesprengt werden. Bereits Ende Mai waren dort Kampfmittel gesprengt worden.

Am Dienstagabend müssen etwa 850 Menschen im hannoverschen Stadtteil Bothfeld in einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort der Granaten ihre Wohnungen verlassen. Auch die A2 muss für die Kampfmittelbeseitigung im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über Ausweichstrecken weiträumig umgeleitet.

Granaten in Hannover: Hinweise zur Evakuierung

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Feuerwehr Hannover derzeit nicht. Am Dienstag wird es ab 16.30 Uhr für die betroffenen Menschen eine Betreuungsstelle in der IGS Bothfeld geben. Für gehbehinderte Personen stehen Krankentransporte zur Verfügung, die unter der Telefonnummer 192 22 angefordert werden können. Erst im Verlauf des Abends sollen die Anwohnenden in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Die Feuerwehr bittet darum, nur das Allernötigste mitzunehmen und auch Nachbarinnen und Nachbarn über die Evakuierungsmaßnahme zu informieren.

Bürgertelefon bei Fragen zur Sprengung in Hannover-Bothfeld

Die Stadt Hannover richtet am Montag zwischen 8 und 15 Uhr sowie am Dienstag von 8 Uhr bis zum Ende der Maßnahme ein Bürgertelefon ein. Unter der Telefonnummer 0800 / 7 31 31 31 können Betroffene ihre Fragen stellen. Aktuelle Informationen und den konkreten Evakuierungsbereich mit einer Auflistung der betroffenen Straßen können den Internetportalen der Landeshauptstadt Hannover und der Feuerwehr Hannover entnommen werden.

Im Mai wurden bereits acht Granaten gesprengt

Ende Mai waren auf dem Gärtnerei-Gelände bereits acht Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Etwa 700 Menschen mussten für rund zwei Stunden ihre Wohnungen verlassen. Auch die A2 zwischen Bothfeld und Lahe wurde beidseitig gesperrt. 216 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen waren bei der Granatensprengung vor Ort.

