Stand: 04.08.2021 20:32 Uhr Hannover: Gestohlener Polizei-Dienstwagen gefunden

Die Polizei in Hannover hat am Mittwochabend einen von Unbekannten gestohlenen zivilen Dienstwagen wiedergefunden. Das von der Polizei genutzte Fahrzeug war in der Nacht zu Sonntag entwendet worden. Ein Zeuge hätte sich gemeldet, nachdem er von dem Fall in den Sozialen Medien erfahren hatte, so die Ermittler. Die Täter waren in ein von der Polizei genutztes Gebäude eingebrochen und hatten dort verschlossene Türen mit roher Gewalt geöffnet. Dort fanden sie den Schlüssel des dunkelblauen Kombis, der im Innenhof stand und fuhren davon. Auch ein verschlossenes Rolltor sei gewaltsam geöffnet worden. Die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls laufen, so die Polizei. Sie sucht weiterhin nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.08.2021 | 06:30 Uhr