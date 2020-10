Hannover: Gericht verhandelt Lehrer-Klage gegen Mehrarbeit Stand: 06.10.2020 06:00 Uhr Das Verwaltungsgericht Hannover befasst sich am Dienstag mit der Arbeitszeit von Lehrern. Ein Schulleiter klagt gegen das Land, weil er nach eigenen Angaben dauernd Überstunden leisten muss.

Für Beamte gilt die 40-Stunden-Woche. Der Grundschulleiter aus Hannover bemängelt, dass er damit aber nicht hinkommt. Selbst wenn zusätzliche Freizeit durch die langen Ferien gegengerechnet wird, landet der Rektor nach eigenen Angaben im Schnitt bei 53 Wochenstunden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Er fordert nun vor Gericht Freizeit-Ausgleich.

GEW: Schulleiter müssen immer mehr leisten

Der Kläger hatte an einer Studie der Bildungsgewerkschaft GEW teilgenommen und seine täglichen Aufgaben detailliert erfasst. Der Vorwurf der Gewerkschaft: Das Land wisse seit langem, dass Schulleiter überbelastet seien. Es unternehme aber nichts. Schulleiter müssten in derselben Arbeitszeit immer mehr leisten, zum Beispiel Gutachten für die Inklusion schreiben. Die Landesschulbehörde sieht das anders: Sie beruft sich unter anderem darauf, dass aus Anlass der Arbeitszeitstudie bereits eine Reihe von Maßnahmen zur Entlastung getroffen worden seien und die Ursache einer etwaigen Überschreitung der Sollarbeitszeit nicht beim Dienstherrn liege, sondern dem Kläger zuzurechnen sei, so das Verwaltungsgericht.

Urteil könnte Signalwirkung haben

Sollte der Schulleiter vor Gericht gewinnen, wäre das in den Augen der GEW ein Signal für Schulleiter in ganz Deutschland. Insgesamt haben 13 Schulleiter beziehungsweise Lehrerinnen und Lehrer Klage gegen das Land eingereicht - an Gerichten in Hannover, Braunschweig und Osnabrück.

