Stand: 11.03.2021 16:20 Uhr Hannover: Geistig verwirrter Mann attackiert Frau mit Messer

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am Donnerstagvormittag eine Frau im hannoverschen Stadtteil List mit einem Messer angegriffen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei wurde die 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Attacke erfolgte am Welfenplatz, wo sich das Opfer in ein Gebäude retten konnte. Der 41 Jahre alte Angreifer hatte sich inzwischen auf den Weg in eine Polizeiwache gemacht und ließ sich dort widerstandslos festnehmen. Ein Gutachter soll jetzt entscheiden, ob der Mann in eine psychiatrische Klinik kommt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2021 | 15:00 Uhr