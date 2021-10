Stand: 27.10.2021 18:42 Uhr Hannover: Gefahrgut-Laster auf A7 in Brand geraten

Auf der A7 zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover/Kirchhorst ist am Mittwochnachmittag ein Lkw mit Gefahrgut in Brand geraten. Die Feuerwehr vermutet als Ursache einen technischen Defekt an dem Fahrzeug. Laut Polizei Hannover werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern. Der Verkehr auf der A7 staut sich sowohl nach Norden als auch nach Süden. Auch die Ausweichstrecken sind überlastet. Der Lkw hatte Kaliumhydroxid geladen. Eine unmittelbare Gefahr für Anwohner bestehe laut Polizei nicht.

