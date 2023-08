Hannover: Gefährliche Werkzeuge und Waffen im Hauptbahnhof verboten Stand: 08.08.2023 08:07 Uhr Der Hauptbahnhof Hannover soll einen Monat lang zur waffenfreien Zone werden. Vom 11. August bis zum 11. September gilt laut Bundespolizei im Gebäude und auf Bahnsteigen ein temporäres Waffenverbot.

Neben Messern aller Art sind unter anderem auch Pfeffersprays und Teleskopschlagstöcke verboten. Wochentags gilt das Verbot in der Zeit von 18 bis 2 Uhr nachts und an den Wochenenden durchgängig in der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 2 Uhr. Die Bundespolizei will in diesem Zeitraum Personen im Gebäude verstärkt auf Waffen kontrollieren. Im Hauptbahnhof Hannover galten in den vergangenen Monaten vereinzelte Waffenverbote an Wochenenden oder Feiertagen.

Laut Allgemeinverfügung verbotene gefährliche Werkzeuge*

Schuss- und Schreckschusswaffen

Hieb-, Stoß- und Stichwaffen

Messer aller Art

Reizgas wie Pfefferspray, Tierabwehrspray

Äxte, Beile

Baseballschläger

Wurfsterne

Feuerwerkskörper

Totschläger, Schlagringe

Kampfsportgeräte mit einer spitzen oder scharfen Kante

Teppichmesser, Schwerter und Säbel

Taser, Elektroschockgeräte

Bogen, Armbrüste und Pfeile

Schleudern und Katapulte

Bolzenschussgeräte

*Gemeint sind gefährliche Werkzeuge, die über das gesetzliche Waffenverbot hinausgehen.

Laut Allgemeinverfügung gelten folgende Ausnahmen

Polizeikräfte, Zoll, Bundeswehrangehörige, kommunale Ordnungsdienste, Feuerwehr, Rettungsdienst, medizinische Versorgungsdienste, Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn, Mitarbeitende ausgewiesener Ordnungsdienste, Mitarbeitende von Geld- und Werttransporten, Zugpersonal der Eisenbahnunternehmen - alle im Rahmen ihrer dienstlich zugewiesenen Einsatzmittel

Gastronomieunternehmen hinsichtlich der Nutzung von Messern

Bahnreisende Fahrgäste dürfen Schusswaffen und Messer mitführen, wenn diese der Jagdausübung dienen und in einem geschlossenen gesicherten Behälter transportiert werden

Handwerker, Gewerbetreibende und deren Angestellte dürfen Messer mitführen, wenn diese zur Erfüllung eines konkreten Auftrags dienen

Gegenstände, die von Personen mitgeführt werden und als Sportgerät dienen, sind ausgenommen, wenn Nachweise erbracht werden können

