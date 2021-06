Stand: 18.06.2021 07:44 Uhr Hannover: Fußgängerin von Auto angefahren und mitgeschleift

In Hannover ist eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Nach Angaben der Polizei stieg die 19-Jährige am Donnerstagabend an der Haltestelle Bothfelder Kirchweg aus einer Straßenbahn aus und wollte die Straße überqueren, dabei erfasste das Auto einer 18 Jahre alten Fahrerin die junge Frau. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin wird ermittelt - außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt, weil sie offenbar eine rote Ampel missachtet hatte. Die Polizei sucht außerdem Zeugen des Unfalls, sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

