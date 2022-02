Stand: 17.02.2022 08:48 Uhr Hannover: Fußgängerin unter Stadtbahn eingeklemmt

In Hannover ist eine Fußgängerin am Mittwochabend von einer Stadtbahn angefahren und darunter eingeklemmt worden. Nach Angaben der Feuerwehr musste die Bahn angehoben werden, um die Frau zu befreien. Die 43-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Augenzeugen erlitten einen Schock und wurden vor Ort betreut. Laut Polizei war die Fußgängerin im Stadtteil Hainholz an der Haltestelle Beneckeallee plötzlich auf die Schienen gelaufen, die Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stieß mit der Frau zusammen, woraufhin diese unter einen Waggon geriet und dort eingeklemmt wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2022 | 06:30 Uhr