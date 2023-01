Stand: 03.01.2023 10:08 Uhr Hannover: Fünfköpfige Familie verliert Wohnung durch Feuer

Ein Feuer hat in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Badenstedt einen Sachschaden von 75.000 Euro verursacht. Wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte, brannte die Wohnung einer fünfköpfigen Familie im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Verletzt wurde niemand, da die Eltern mit ihren drei Kleinkindern zu dem Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause waren. Ein Anwohner hatte um 17.10 Uhr den Notruf gewählt, als er Brandgeruch und einen piependen Rauchmelder im Haus bemerkte. 25 Einsatzkräfte waren rund zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach dem Brand am Montag ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar, sodass die Familie anderweitig unterkommen muss. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.01.2023 | 08:30 Uhr