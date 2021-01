Stand: 07.01.2021 10:11 Uhr Hannover: Frau unter Straßenbahn eingeklemmt

In Hannover ist eine Frau unter einer Straßenbahn eingeklemmt und dabei verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 7 Uhr an der Haltestelle Karl-Wiechert-Allee im Stadtteil Kleefeld. Die Feuerwehr befreite die Frau, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzte war am Einsatzort ansprechbar, so die Polizei. Wie schwer sie verletzt wurde und was genau passiert ist, war zunächst unklar.

