Stand: 16.06.2023 16:20 Uhr Hannover: Frau stirbt vier Tage nach Unfall mit einem Lastenrad

Eine 68-jährige Frau ist am Donnerstag in einem Krankenhaus in Hannover ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am vergangenen Sonntag ohne Fremdeinwirkung im Stadtteil Ricklingen mit ihrem Lastenrad gestürzt. Dabei habe sie sich schwer am Kopf verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall sei keine Lebensgefahr angenommen worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.06.2023 | 06:30 Uhr