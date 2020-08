Stand: 19.08.2020 17:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Frau geht für ihren Mann ins Gefängnis

Eine Frau hat in Hannover eine Geldstrafe für ihren Ehemann bezahlt und ist im Anschluss selbst ins Gefängnis gegangen. Fahnder erkannten das mit Haftbefehl gesuchte Ehepaar am Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der 43-Jährige war demnach wegen Diebstahls zu einer Zahlung von 400 Euro verurteilt worden, die 46-Jährige wegen Leistungserschleichung zu 900. Die Frau habe nur 400 Euro auf dem Konto gehabt und deshalb entschieden, die Strafe ihres Ehemannes zu bezahlen und ihre eigene mit einem Gefängnisaufenthalt zu tilgen. Sie sitze nun 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ab, so die Polizei.

