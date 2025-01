Stand: 22.01.2025 08:38 Uhr Frau bestiehlt 90-Jährigen und hebt Geld mit seiner EC-Karte ab

Die Polizei Hannover fahndet mit Fotos nach einer mutmaßlichen Betrügerin. Die Unbekannte soll im Oktober 2024 eine EC-Karte aus dem Zimmer eines 90-jährigen Mannes im Seniorenheim Am Gutspark im Stadtteil Bemerode gestohlen haben. Daraufhin hat die Verdächtige an mehreren Tagen an verschiedenen Geldautomaten in der Stadt Geld abgehoben, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt soll es sich um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich handeln. Auf den Videoaufnahmen der Bankfilialen ist zu sehen, dass die Frau bei den Taten eine schwarze Jacke, eine graue Strickmütze, eine große Sonnenbrille sowie eine Corona-Maske getragen hat. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Verdächtigen oder dem Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-2717 zu melden.

