Stand: 16.06.2023 07:51 Uhr Hannover: Frau bei Streit durch Tritte gegen den Kopf verletzt

Bei einem Streit in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover ist in der Nacht zu Freitag eine Frau mit Tritten gegen den Kopf verletzt worden. Die 43-Jährige sei mit einem 31 Jahre alten Mann aneinander geraten und im Laufe des Streits zu Boden gegangen, so ein Polizeisprecher. Demnach kam die Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Wieso der Mann und die Frau in Streit geraten waren, ist noch unklar. Laut Polizei waren beide betrunken. Die Ermittler suchen Zeugen.

