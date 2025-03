Flug mit Schutzsuchenden aus Afghanistan in Hannover gelandet Stand: 28.03.2025 09:14 Uhr Am Flughafen Hannover ist am Donnerstagvormittag ein Flugzeug mit Menschen aus Afghanistan gelandet. Die Maschine kommt dem Bundesinnenministerium zufolge aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

Bei den Schutzsuchenden handelt es sich demnach um 174 Menschen, die in Afghanistan "besonders gefährdet" sind. Unter ihnen waren 82 weibliche und 92 männliche Personen, darunter 74 junge Afghaninnen und Afghanen unter 18 Jahren. Den Schutzsuchenden sei in der Vergangenheit die Aufnahme in Deutschland zugesagt worden. Neue Aufnahmezusagen wurden nach Angaben des Ministeriums nicht gegeben.

2.800 Afghanen mit Aufnahmezusage warten auf Ausreise

Nach Angaben der Bundesregierung warten aktuell rund 2.800 gefährdete Afghaninnen und Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland in Pakistan auf eine Ausreise. Sie müssen dort ein Visa-Verfahren mit Sicherheitsüberprüfung absolvieren. Anfang März waren 132 Menschen aus Afghanistan per Charterflugzeug nach Deutschland gekommen, eine weitere Maschine hatte Ende Februar 155 Menschen an Bord. Nach der Machtübernahme der Taliban in 2021 hatte die Bundesregierung Programme aufgebaut, um etwa ehemaligen afghanischen Ortskräften eine Aufnahme zu ermöglichen. Dazu gehören Menschen, die für die Bundeswehr und andere deutsche Institutionen in Afghanistan gearbeitet haben.

