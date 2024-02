Stand: 02.02.2024 09:38 Uhr Hannover: Feuerwehr löscht brennende Schul-Sporthalle

Auf dem Sporthallendach der Herschelschule im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr standen Teile einer Photovoltaik-Anlage in Flammen. Mithilfe einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick und löschten das Feuer. Teilweise mussten sie das Dach öffnen, um weitere Glutnester auszuschließen, so die Feuerwehr. Wegen der Zeugnisferien fand gerade kein Unterricht statt, verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.02.2024 | 06:30 Uhr