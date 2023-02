Stand: 27.02.2023 10:28 Uhr Hannover: Feuer in Lokal sorgt für Probleme im Berufsverkehr

In Hannover hat am Montagmorgen ein Feuer in einem Restaurant in der Innenstadt zu Verkehrsproblemen im Berufsverkehr geführt. Der Brand war gegen 7 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in dem Lokal in der Kurt-Schumacher-Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs ausgebrochen. Während der Löscharbeiten sei die Straße im Bereich des Brandes rund eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Betroffen seien sowohl Autos als auch Busse und Stadtbahnen gewesen. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 50.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.02.2023 | 08:30 Uhr