Stand: 31.07.2023 07:13 Uhr Hannover: Feuer bricht in Musik-Bar in Innenstadt aus

In Hannover ist in der Nacht zu Montag in einer Musik-Bar in der Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Da der Club geschlossen war, sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Erdgeschoss der Musik-Bar bereits komplett in Brand. Fensterscheiben in mehreren Stockwerken gingen zu Bruch. Die Feuerwehr konnte noch verhindern, dass sich das Feuer auf andere Teile des Gebäudes oder Nachbarhäuser ausbreitete. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.07.2023 | 07:30 Uhr