Hannover: Erste Geflüchtete in den Messehallen angekommen Stand: 07.12.2022 14:12 Uhr In den Messehallen der Stadt Hannover sind am Mittwochvormittag die ersten Geflüchteten eingetroffen. Es handelt sich um rund 50 Menschen, die unter anderem aus Afghanistan, Syrien und Georgien kommen.

Das teilte die Landeshauptstadt mit. Sie waren vorher in Erstaufnahmelagern in Bad Fallingbostel und Braunschweig untergebracht. In Hannover stehen bislang rund 220 Zelte mit knapp 2.600 Betten bereit. 7.000 Quadratmeter der Fläche dienen den Angaben zufolge allein als Sozialbereich mit Essensausgabe. Eine weitere Halle diene zusätzlich als Reserve. Hier könnten mittelfristig 3.500 bis 5.000 Personen untergebracht werden. Die Stadt rechnet damit, dass bis Ende März insgesamt 4.000 weitere Geflüchtete nach Hannover kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.12.2022 | 14:30 Uhr