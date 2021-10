Stand: 20.10.2021 10:46 Uhr Hannover: Erneuter Überfall auf Drogerie in der Nordstadt

Am Montagabend hat ein unbekannter Täter versucht, einen Drogeriemarkt im Stadtteil Hannover-Nordstadt auszurauben. Gegen 22.15 Uhr verlangte die männliche, möglicherweise jugendliche Person unter Androhung von Gewalt Bargeld von zwei 24 und 25 Jahre alten Mitarbeiterinnen und einer 57 Jahre alten Frau. Die drei Bedrohten verweigerten die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin flüchtete der etwa 1,80 Meter große, schlanke Räuber in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem grauen Mantel und einer blauen Jeans bekleidet. Das Gesicht war durch eine OP-Maske verdeckt. Die Drogerie ist zum zweiten Mal Ziel eines Raubüberfalls geworden. Am 13. Oktober flüchtete ein ebenfalls Unbekannter mit Bargeld. Ermittler prüfen einen Zusammenhang. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen , sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.10.2021 | 13:30 Uhr