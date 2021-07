Stand: 23.07.2021 09:25 Uhr Hannover: Erhöhte Sterblichkeit wegen Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie sind in Hannover im vergangenen Jahr mehr Menschen als üblich gestorben. Die Zahl der Sterbefälle sei um gut 170 gestiegen, teilten die Statistiker der Stadt mit. Der Wert weiche damit - statistisch gesehen - nicht stark von den Zahlen der Vorjahre ab. Allerdings seien die Folgen der beiden Infektionswellen im Frühjahr und im Herbst zu sehen. Sie schlagen sich jeweils in leicht überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen nieder. Insgesamt sind im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt 210 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.07.2021 | 13:30 Uhr