Stand: 07.07.2022 07:47 Uhr Hannover: Enercity will Gaspreise um bis zu 70 Prozent anheben

Enercity hat angekündigt, die Gastarife ab 1. Oktober in der Grundversorgung um bis zu 70 Prozent anzuheben. Die Preise für Strom sollen um bis zu 40 Prozent steigen, kündigte Susanna Zapreva, Vorstandschefin des hannoverschen Energieversorgers, in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" an. Bisher seien die Tarife stabil geblieben, weil man frühzeitig günstig eingekauft habe. "Ab Herbst ist das leider nicht mehr möglich", sagte Zapreva. Das Ende der Entwicklung sei nicht absehbar. "Wir werden uns auf längere Sicht auf ein höheres Preisniveau einstellen müssen", sagte Zapreva. Für einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunden Gas bedeute die Teuerung rund 700 Euro Mehrkosten im Jahr. Zuletzt hatte Enercity angekündigt, einzelne Stadtbezirke vorübergehend abzuschalten, sollte sich die Problematik der Gasversorgung verschärfen.

VIDEO: Hannover: Minister Lies fordert höhere Energie-Entlastung (24.06.2022) (1 Min)

