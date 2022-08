Stand: 10.08.2022 07:41 Uhr Hannover: Einsatzkräfte suchen nach Mann in der Ihme

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann im hannoverschen Stadtteil Linden in die Ihme gesprungen. Auf der Suche nach ihm setzen Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Mittwoch mehrere Boote auf dem Fluss ein. Das Gebiet wurde auch per Drohne abgesucht. Wie die Feuerwehr Hannover mitteilte, wurden am Ihmeufer ein Rucksack und Schuhe gefunden. Den Gesuchten fanden die Einsatzkräfte nicht.

